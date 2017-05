ஜெ. நியமித்த பெண் அதிகாரியிடம் ரூ30 லட்சம் லஞ்சம் தர அமைச்சர் சரோஜா கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக புகார்

ஜெயலலிதாவால் நியமிக்கப்பட்ட பெண் அதிகாரியிடம் அவரது பணியை நிரந்தரமாக்க ரூ30 லஞ்சம் கேட்டு தமிழக அமைச்சர் சரோஜா கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக பெண் அதிகாரி மீனாட்சி கண்ணீருடன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

Story first published: Wednesday, May 10, 2017, 17:59 [IST]

English summary

TamilNadu Women Officer today alleged that she was threatened by Minister Saroja.