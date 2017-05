ஜெயலலிதா செத்துப்போயிட்டா... ஏக வசனத்தில் பேசினார் அமைச்சர் சரோஜா- மீனாட்சி பரபரப்பு பேட்டி

சென்னைக்கு இடமாறுதல் கேட்ட சமூக நலத்துறை பெண் அதிகாரியிடம் ரூ. 30 லட்சம் லஞ்சம் கேட்ட அமைச்சர் சரோஜா, ஜெயலலிதா, சசிகலாவை அவள், இவள் என்று ஒருமையில் பேசியுள்ளார்.

English summary

TamilNadu social welfare department officer Meenakshi made allegations against minister Saroja that she asked Rs.30 lakh bribe.Minister Saroja attacks Jayalalithaa, Sasikala and TTV Dinakaran said Meenakashi.