போராட்டங்களில் அதிகரிக்கும் தமிழக பெண்களின் பங்களிப்பு: மாற்றத்தை நோக்கிய பயணமா?

சமூகத்தில் நிலவும் பிரச்சனைகளுக்கு பெண்கள் வீதியில் இறங்கி குரல் கொடுக்கும் ஆரோக்கியமான நிலையை, தமிழ்நாட்டில் சமீப காலங்களில் நிலவும் அரசியல் சூழல் உருவாக்கியுள்ளது.

Story first published: Wednesday, March 8, 2017, 17:45 [IST]

In recent times women participated in more numbers in the protests in Tamilnadu. Is this a journey towards change?