நெல்லையில் கடும் குடிநீர் தட்டுப்பாடு - காலி குடங்களுடன் பெண்கள் முற்றுகை

நெல்லை மாவட்டத்தில் குடிநீர் பிரச்சனை விஸ்வரூபம் எடுத்து வருவதால் பெண்கள் அங்காங்கே போராட்டம் வெடித்து வருகிறது.

English summary

The agitated residents of Vairavikulam village people stage protest outside the Library against shortage of drinking water.