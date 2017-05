கொத்தமங்கலத்தில் டாஸ்மாக் கடையை அடித்து நொறுக்கிய பெண்கள் கூட்டம்! - வீடியோ

புதுக்கோட்டை கொத்தமங்கலம் டாஸ்மாக் கடையை அகற்ற கோரிக்கை விடுத்த வந்த நிலையில், அதிகாரிகள் கடையை அகற்றாத காரணத்தால் பெண்கள் ஒன்று கூடி டாஸ்மாக் கடையை அடித்து நொறுக்கினர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

In Pudukottai kothamanglam women organized themselves and broke alcohol bottles in Tasmac.