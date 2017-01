மெரினாவில் தடியடி... பெண்களின் உடைகளை கிழித்த போலீசார்... மாணவர்கள் பகீர் குற்றச்சாட்டு

சென்னை: மெரினாவில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்த மாணவர்கள் மற்றும் பெண்களை வெளியேற்ற முயன்ற போலீசார் அவர்கள் மீது தடியடி நடத்தினர். அப்போது போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்த பெண்களின் ஆடைகளை போலீசார் கிழித்ததாக கூறப்படுகிறது.

ஜல்லிக்கட்டுக்கு நிரந்தர சட்டம் இயற்ற வலியுறுத்தி சென்னை மெரினாவில் 7வது நாளாக இளைஞர்கள் மற்றும் பெண்கள் என லட்ச க்கணக்கானோர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்பகுதியில் நேற்று முதலே போலீசார் குவிக்கப்பட்டு வந்தனர்.

We urge all students to kindly support us, we are not a separate country but a state of India. Police beating us: Protester,Marina Beach