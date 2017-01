250 மீன் கடைகளை போலீஸ் எரிச்சுது… கேட்ட எங்களையும் அடிச்சாங்க.. கதறும் மீனவப் பெண்கள்

சென்னை திருவல்லிக்கேணி நடுகுப்பத்தில் இருந்து 250க்கும் மேற்பட்ட மீன் கடைகள் கொண்ட மார்க்கெட்டை போலீசார் தீ வைத்து கொளுத்தியுள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Women were severely attacked by Police at Nadu Kuppam fish market in Triplicane, Chennai.