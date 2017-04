ரோட்டில் மூடிய கடைகளை வீடு அருகே திறக்காதே.. "கெரசின்" கேன்களுடன் பெண்கள் போராட்டம்

நெடுஞ்சாலைகளில் மூடிய கடைகளை வீடுகள் இருக்கும் பகுதியில் திறப்பதற்கு பெண்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து தமிழகம் முழுவதும் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.

English summary

Women stage protest against TASMAC shops all over Tamil Nadu.