தண்ணீர்.. தண்ணீர்.. காலிக்குடங்களுடன் பெண்கள் சாலை மறியல்.. விழுப்புரத்தில் போக்குவரத்து பாதிப்பு

தமிழகம் முழுவதும் குடிநீர் பஞ்சம் அதிகரித்துள்ளது. குடிக்கக் கூட தண்ணீர் இல்லாததால் பெண்கள் விழுப்புரத்தில் சாலை மறியலில் ஈடுப்பட்டனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A large number of women staged road roko for demanding drinking water in Villupuram.