பெண்களை காட்டுமிராண்டித்தனமாக தாக்கிய டிஎஸ்பி.. மக்கள் கொந்தளிப்பு...டிஸ்மிஸ் செய்ய கோரிக்கை!

டாஸ்மாக் கடையை எதிர்த்து போராடிய பெண்களை கண்மூடித்தனமாக தாக்கிய காட்டு மிராண்டி போலீஸ் டிஎஸ்பியை பதவி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுவடைந்து வருகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Tamil Nadu people partliculary, the Women are angry over the beating of Tirupur DSP Pandirajan on the agitating women there today.