எங்க முதல்வர் எப்பவும் ஓபிஎஸ்தான்... அடித்துச் சொல்லும் பெண்கள்

ஜெயலலிதாவிற்கு பிறகு எங்களுக்கு முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம்தான் என்று பெண்கள் கூறி வருகின்றனர். மாநிலம் முழுவதும் பல மாவட்டங்களில் இருந்தும் நேரில் வந்து தங்களின் ஆதரவை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A majority of women wait to meet the OPS, ready for even a mere glimpse of him. Woman voters have been traditionally seen as former Chief Minister Jayalalithaa's vote base, and the fact is not lost on the supporters.