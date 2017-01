அலங்காநல்லூரில் போலீஸ் சமாதானத்தை ஏற்க மறுத்து தொடரும் மறியல்

அலங்காநல்லூரில் போலீஸ் சமாதானத்தை ஏற்க மறுத்து பொதுமக்கள் தொடர் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதனால் அந்தப் பகுதியில் பதற்றம் நீடித்து வருகிறது.

English summary

Agitate people continue stage road rokho, after police official assured to them.