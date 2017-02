இனி மன்னார்குடி கிடையாது, வெறும் மாஃபியா கும்பல்தான்.. ஸ்டாலின் பேச்சு

இனிமேல், மாஃபியா கும்பல், மாஃபியா கும்பல் என்றே அழைப்போம். மன்னார்குடி மாஃபியா என அழைத்ததற்கு வருத்தம் தெரிவிக்கிறோம் என்றார் ஸ்டாலின்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Won't call Mannargudi name while address Sasikala group, DMK leader M.K.Stalin says.