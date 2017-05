தொழிலாளர் தினம்.. தமிழகம் முழுவதும் கொடியேற்றி கோலாகல கொண்டாட்டம்: வீடியோ

தமிழகம் முழுவதும் இன்று மே தினம் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது. மாவட்டந்தோறும் கொடிகள் ஏற்றப்பட்டு தொழிலாளர்கள் தங்களுக்கான தினத்தை கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர்.

English summary

Workers celebrated May Day all over Tamil Nadu today.