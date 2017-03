பணிபுரியும் இடங்களில் பாலியல் தொல்லை.... புகார் தர பெண்கள் தயங்குவதேன்? #womensday

பணிபுரியும் இடங்களில் நடக்கும் பாலியல் தொல்லைகள் குறித்து 70 சதவிகித பெண்கள் புகார் அளிப்பதில்லை என ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளது.

English summary

70% women said they did not report sexual harassment by superiors because they feared the repercussions, according to a survey conducted by the Indian Bar Association in 2017 of 6,047 respondents.