ரூ. 2950 கோடி கடன் கேட்ட தமிழக அரசு... திட்ட அறிக்கைகளில் சொதப்பல்.. திருப்பியனுப்பிய உலக வங்கி

தமிழக அரசின் 2950 கோடி ரூபாய் கடன் கோரிக்கையை உலக வங்கி நிராகரித்துள்ளது.

English summary

Tamilnadu Government was asking world bank Rs 2950 crore for the restoration of lakes. But the world bank refused the demand of Tamilnadu government and returned the project report.