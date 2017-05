உயர் ரத்த அழுத்தம் யாருக்கு வரும்? ஜாதகம் என்ன சொல்லுது?

மே 17ம் தேதியான இன்று உலக உயர் ரத்த அழுத்த தினமாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது. யாருக்கு உயர் ரத்த நோய் பாதிப்பு வரும் என்பதை ஜாதக ரீதியாக தெரிந்து கொள்ளலாம்.

English summary

World Hypertension Day IMA study reveals high incidence of hypertension among doctors. A weak and afficted moon a strong and afficted mars gives high BP.high bp is donated by jupiter and mars.