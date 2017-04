உலக திருநங்கையர் தினம்... ஆடல் பாடலுடன் சேலத்தில் அசத்தல்!! - வீடியோ

உலக திருங்கையர் தினத்தையொட்டி பல்வேறு துறைகளில் சிறந்து விளங்கிய திருநங்கைகளுக்கு சேலத்தில் நடைபெற்ற விழாவில் விருதுகள் வழங்கப்பட்டன.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

World transgenders day celebrating today. In Salem transgenders celebrating the day by cutting cake and dancing. singing performance.