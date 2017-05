ரஷ்யாவில் படிக்க ஆசையா... அப்போ இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும்

சென்னையில் உள்ள ரஷ்ய கலாச்சார மையத்தில் வரும் 13 மற்றும் 14ம் தேதிகளில் கல்விக் கண்காட்சி நடைபெறுகிறது.அதில் 12 முன்னணி ரஷ்ய அரசின் கல்வி நிறுவனங்கள் பங்கேற்கின்றன.

English summary

Would you like to study at Russia? Exhibition is going to start at Chennai on 13th May at Russian Culture center.Russian universities await Indian students.