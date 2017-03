எழுத்தாளர், உறவினர்கள் சூழ பெசண்ட் நகர் மின்மயானத்தில் அசோகமித்ரன் உடல் தகனம்

எழுத்தாளர் அசோகமித்ரன் உடல் இன்று பெசண்ட் நகர் மின்மயானத்தில் தகனம் செய்யப்பட்டது. இவரது இறுதி ஊர்வலத்தில் எழுத்தாளர்கள், உறவினர் கலந்து கொண்டனர்.

English summary

The body of Writer Ashokamitran was cremated in Besant Nagar Crematorium in Chennai today.