ஓ.பன்னீர் செல்வத்துக்கு இன்று முதல் "ஒய்" பிரிவு பாதுகாப்பு

முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வத்துக்கு இன்று ஒய் பிரிவு பாதுகாப்பு வழங்கப்படுகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Y category security for O.Panneer selvam implemented from today. 11 paramilitary force cadres with rifle will involve in protection.