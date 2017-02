ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்கும் திட்டத்தை தடுப்பதாக கூறவில்லையே எடப்பாடி பழனிச்சாமி!

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்கும் திட்டம் என்பது மத்திய அரசின் திட்டம். இதில் விவசாயிகள் நலனில் தமிழக அரசு அக்கறையுடன் செயல்படும் என்று முதல்வர் தெரிவித்தார்.

English summary

Yedappadi Palanichami comment on Hydrocarbon doesn't has any promise to farmers, who protest against that project.