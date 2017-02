ஜெயலலிதா உடல் பதப்படுத்தப்பட்டது உண்மைதான்.. டாக்டர் சுதா சேஷய்யன் விளக்கம்

முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மரணம் அடைந்த போது அவரது உடல் பதப்படுத்தப்பட்டது உண்மைதான் என்று டாக்டர் சுதா ஷேசய்யன் விளக்கம் அளித்தார்.

English summary

Yes, we did embalming on Jayalalithaa's body on Dec. 5 said Apollo Doctors today.