அதிமுகவில் இருந்து நேற்றே ஒதுங்கிவிட்டேன்... பகிரங்கமாக அறிவித்தார் டிடிவி தினகரன்!

அதிமுகவில் இருந்து நேற்றே ஒதுங்கிவிட்டேன் என டிடிவி.தினகரன் தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Wednesday, April 19, 2017, 11:50 [IST]

English summary

TTV Dinakaran meets press today. He said yestreday istself i left the party. I am not worrying about exepelling from the party TTV dinakaran said.