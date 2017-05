பள்ளிப் பாடத்திட்டத்தில் புதிய புதிய மாற்றங்கள்.. யோகா கட்டாயம்… செங்கோட்டையன் அதிரடி

பள்ளிப் பாடத்திட்டத்தில் புதிய மாற்றங்கள் செய்யவிருப்பதாக கல்வி அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கூறியுள்ளார். அதில் யோகா சேர்க்கப்பட உள்ளதாக அவர் அறிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

State education minister Sengottaiyan said that the Yoga will be added in syllabus.