வாழத்தான் முடியலை.. வா செத்துப் போகலாம்.. எப்படா இந்த கருமாந்திரம் முடியும்??

நாம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழத்தான் முடியலை... சேர்ந்து செத்துப்போயிடலாம் என்று கணவனிடம் காயத்ரி பேசிய காதல் வசனம்தான் இப்போது வைரல்.

Story first published: Thursday, May 11, 2017, 11:52 [IST]

English summary

Deivamagal TV serial will come on end. Gayathri has spoken to love dialogue with kumar, You are my world Kumar said Gayathri.