ஆரல்வாய்மொழி இளம்பெண் கொலை வழக்கில் திடீர் திருப்பம்... கணவரே கொலை செய்து விட்டு நாடகம்

குமரி மாவட்டம், நாகர்கோவில் அருகே உள்ள ஆரல்வாய்மொழியில் நடந்த இளம்பெண் கொலை வழக்கில் திடீர் திருப்பமாக அவரது கணவரே மனைவியை கொன்றது அம்பலமாகியுள்ளது.

English summary

Nagercoil Young Girl murder case, unexpected turnout, her husband himself murdered his wife Shalini bacause of her illegal relationship with other guys.