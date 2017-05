பலமுறை உல்லாசம் அனுபவித்துவிட்டு ஏமாற்றிய காதலன்.. போலீஸில் புகார் அளித்த கையோடு இளம்பெண் தற்கொலை!

சிதம்பரம் அருகே திருமணம் செய்வதாக கூறி காதலன் ஏமாற்றியதால் மனமுடைந்த இளம்பெண் விஷம் குடித்து தற்கொலை செய்துகொண்டார்.

English summary

Near in Chidambaram a young lady commit suicide after cheated by her lover. This incident has created a big stir in the area.