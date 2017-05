பிஞ்சு மகனை பிரிந்த ஏக்கம்... உயிரை மாய்த்துக்கொண்ட பெண் டாக்டர் சுதா மல்லிகா

பணி சூழல் காரணமாக பிஞ்சு மகனை பிரிந்திருக்க முடியாத ஏக்கத்தில் சென்னையில் பெண் டாக்டர் ஒருவர் தற்கொலை செய்து கொண்டார்.

English summary

A 27-year-old young woman doctor was found hanging at her residence in Chennai.Police said Sudha Malliga, a practising doctor at the Government Stanley Medical College Hospital.