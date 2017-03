சவுதி அரேபியாவில் சிக்கிய கணவரை மீட்க போராடும் நெல்லை இளம்பெண்: கலெக்டரிடம் மனு

சவுதி அரேபியாவில் சிக்கியுள்ள தனது கணவரை மீட்க மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் நெல்லையை சேர்ந்த இளம்பெண் ஒருவர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

English summary

A young woman gives petition to the Nellai district collector to rescue her husband from saudi Arebia.