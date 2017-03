ஹைட்ரோகார்பன்.. போராட்டம் நடத்த அனுமதி மறுப்பு.. சென்னை கமிஷனர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்ட இளைஞர்கள்!

சென்னை வள்ளுவர் கோட்டம் அருகே ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை எதிர்த்து இளைஞர்கள் போராட்டம் நடத்த காவல்துறை அனுமதி மறுத்தது. அதையடுத்து இளைஞர்கள் நடிகர் லாரன்ஸ் தலைமையில் காவல்துறை கமிஷனர் அலுவலகத்தை முற்று

English summary

Police department refused to give permission for youngsters to conduct protest against hydro carbon plan. So youngsters protesting in front of chennai police commissioner's office.