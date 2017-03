முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி மீது கல், சோடா பாட்டீல் வீசி கொலை முயற்சி.. பொதுக்கூட்டத்தில் பரபரப்பு

பொதுக்கூட்ட மேடையில், வாலிபர் கல்லை எடுத்து மேடையை நோக்கி வீசினார். பொன்முடியை நோக்கி வீசிய அந்த கல் பொன்முடிக்கு அருகில் நின்று கொண்டிருந்த கட்சி நிர்வாகி பூபதி என்பவரின் முகத்தில் பட்டது.

English summary

An youth has through soda bottle to DMK's ex minister Mr.Ponmudi at a rally in which Ponmudi escaped with out any injury.