சென்னையில் மாஞ்சாநூல் கழுத்தை அறுத்து இளைஞர் பலி - தந்தை படுகாயம்

சென்னை பல்லாவரத்தில் மாஞ்சாநூல் கழுத்தை அறுத்து இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற ஒருவர் உயிரிழந்தார், அவரது தந்தை படுகாயமடைந்தார்.

English summary

In Chennai's Anagaputhur a perosn was killed by Manjha threat and his father was injured in the incident.