இளைஞரைக் வெட்டிக் கொலை செய்து சடலத்தை பைக்கில் கடத்திய வாலிபர்கள்.. வேலூரில் பரபரப்பு

வேலூரில் இளைஞரை வெட்டிக் கொலை செய்து சடலத்தை பைக்கில் கடத்திச் சென்ற மர்மகும்பலை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

youth killed in vellore anf kidnapped his body in vellore