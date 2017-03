சென்னையில் தண்ணீர் லாரி மோதி இளைஞர் பலி

சென்னை கிண்டியில் தண்ணீர் லாரி மோதிய விபத்தில் இளைஞர் ஒருவர் உயிரிழந்தார்.

Story first published: Wednesday, March 1, 2017, 16:50 [IST]

English summary

A youth killed in a water tanker lorry accident near Guindy in Chennai.