காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டவர் மர்ம மரணம்: விசாரணை நடத்த வேண்டும் - ஜி. ராமகிருஷ்ணன்

லாக்அப் மரணம் விவகாரத்தில் தவறு செய்த காவல்துறையினரை பணியிடை நீக்கம் செய்து விசாரணை நடத்த வேண்டும் என ஜி. ராமகிருஷ்ணன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

Secretary of CPI(M) g. Ramakrishnan urges to take action in tuticorin lockup death