எடப்பாடியில் வாலிபர் கொலை... கள்ளக்காதலி உள்பட 3 பேர் கைது

சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடியில் கள்ளக்காதலை துண்டிக்க முயன்றும் விடாமல் பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக இளைஞர் ஒருவரை கொலை செய்த வழக்கில் அவரது கள்ளக்காதலி உள்பட 3 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

English summary

Illegal relationship: A young man murdered by his lover in Edappadi. Police arrested 3.