வேலூரில் பரபரப்பு.. நாட்டுத் துப்பாக்கியால் சுட்டு இளைஞர் கொலை.. போலீஸ் தீவிர விசாரணை

குடியாத்தம் அருகே உடலில் துப்பாக்கி குண்டு பாய்ந்த நிலையில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட சசிகுமார் என்பவர் உயிரிழந்துள்ளார்.

English summary

youth shot and killed by country made gun near vellur