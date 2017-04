தமிழக விவசாயிகளின் 20 நாள் போராட்டத்திற்கு பதில் என்ன? சென்னையில் இளைஞர்கள் உண்ணாவிரதம்

தமிழக விவசாயிகள் தொடர்ந்து 20 நாட்கள் டெல்லியில் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். அவர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து சென்னை வள்ளுவர் கோட்டம் அருகில் இளைஞர்கள் உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

English summary

Youth stage hunger strike at Valluvar Kottam in Chennai for supporting protesting farmers.