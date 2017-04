மின்னல் வேகப் போராட்டம் நடத்தி... சென்னை போலீஸாரை அதிர வைத்த இளைஞர்கள்!

மிகவும் பரபரப்பான கிண்டி கத்திபாரா பாலத்துக்கு பூட்டு போடும் போராட்டத்தை நடத்தியதன் மூலம் போலீஸாரை அதிர வைத்துள்ளனர் இளைஞர்கள்.

English summary

Students and youth movement were given shock to police by banning transportation in Guindy bridge.