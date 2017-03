மீத்தேன், ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டங்களுக்கு எதிர்ப்பு... மதுரை ஐஓசி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்ட இளைஞர்கள்

மீத்தேன், ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டங்களுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, மதுரையில் உள்ள இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனத்தை முற்றுகையிட்ட இளைஞர்களை போலீஸார் கைது செய்தனர்.

English summary

Protest against Hydrocarbon project intensifies throughout TamilNadu. A group of youth blcokades IOC office in Madurai and police arrested them.