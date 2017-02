தமிழகத்தை தியாகம் செய்யச் சொல்வதா?- இல. கணேசனுக்கு எதிராக இளைஞர்கள் கொந்தளிப்பு

நாடு நலம் பெற ஒரு மாநிலத்தை இழப்பதில் தவறில்லை என்று பாஜக எம்.பி இல.கணேசன் கூறியதற்கு சமூக வலைத்தளங்களில் எதிர்ப்பு வலுத்து வருகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Senior BJP leader and RS MP Ila Ganesan is facing the anger of the youths for his comments on Neduvasal issue. Nothing Wrong In Sacrificing Tamilnadu For The Welfare Of India Ila.Ganesan said.