அலங்காநல்லூரில் ஜல்லிக்கட்டுக்கு அனுமதி கோரி போராட்டம்- ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் பங்கேற்பு!

அலங்காநல்லூரில் ஜல்லிக்கட்டுக்கு அனுமதி கோரி போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் வெளிமாவட்டங்களைச் சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Alanganallur people and other districts youths hold protest against Jallikattu ban