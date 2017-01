ஜல்லிக்கட்டுக்கு அனுமதி கோரி நெல்லை, காஞ்சியில் போராட்டம்.. திக்குமுக்காடும் போலீசார்

ஜல்லிக்கட்டுக்கு அனுமதி கோரி நெல்லையிலும் போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் 500க்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றுள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Youths in Nellai and Kanjeevaram stage a protest to lift ban on Jallikattu today.