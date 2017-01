ஜல்லிக்கட்டு.. புதுவையில் ஆளுநர் மாளிகை முற்றுகைப் போராட்டம்.. இளைஞர்கள், பொதுமக்கள் கைகோர்ப்பு

ஜல்லிக்கட்டு மீதான தடையை நீக்கக் கோரி புதுவையில் ஆளுநர் மாளிகையை இளைஞர்கள், பொதுமக்கள் முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்தினார்கள்.

English summary

Youths staged a human chain protest and trying to siege Ranj Bhavan today.