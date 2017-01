ஜல்லிக்கட்டுக்கு அனுமதி கோரி திருச்சியில் தொழிலாளி தீக்குளிக்க முயற்சி

ஜல்லிக்கட்டுக்கு அனுமதி கோரி திருச்சியில் தொழிலாளி ஒருவர் தீக்குளிக்க முயற்சி செய்துள்ளார். அவரை தடுத்து நிறுத்தி போலீசார் கைது செய்தனர்.

English summary

Youths from various place in tamilnadu protest to lift ban on Jallikattu today.