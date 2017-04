விபத்து நடந்த இடத்தில் பெரும் கூட்டம்.. விடுமுறை என்பதால் குவிந்த இளைஞர்கள் செல்பீ எடுக்க ஆர்வம்!

சென்னை அண்ணா சாலையில் ஏற்பட்ட திடீர் பள்ளத்தில் பேருந்தும் காரும் சிக்கியதைக் காண ஏராளமான இளைஞர்கள் குவிந்தனர்.

English summary

In Chennai Annasalai a sudden gutter on the road. In that the bus and Car has stucked. After the information passing numerous youth gathered. They were interested to take selfie Along with bus and car.