எடப்பாடி பழனிச்சாமி முதல்வர்...சேலத்தில் பட்டாசு வெடித்துக் கொண்டாடிய அதிமுகவினர்

எடப்பாடி பழனிச்சாமி தமிழக முதல்வராக பதவியேற்ருக்கொண்டதை சேலம், விழுப்புரம் உள்ளிட்ட பல பகுதிகளில் அதிமுகவினர் கொண்டாடினர்.

English summary

Admk cadres in all parts of Tamilnadu celebrating as Edappadi palanisamy swore as chief minister.