இதுதான் ஓபிஎஸ்-ன் புதிய போயஸ் கார்டன் வீடு!

முன்னாள் முதல்வர் ஓபிஎஸ் போயஸ் கார்டன் வீனஸ் காலனியில் புதிய வீட்டுக்கு குடிபெயர்ந்தார்.

English summary

Ex Chief Minister O Panneerselvam shifted out of the govt bungalow. Now O Panneerselvam's new address 1st Street, Venus Colony, Poes Garden,