தமிழக காங். தலைவர் திருநாவுக்கரசரின் மகன் குடிபோதையில் போலீசாருடன் தகராறு - வைரல் வீடியோ

தமிழக காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் திருநாவுக்கரசரின் மகன் சென்னையில் குடித்துவிட்டு போலீசாரிடம் தகராறு செய்யும் வீடியோ வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 14:25 [IST]

English summary

TNCC president S Thirunavukkarasar's son was on Sunday night booked at for creating public nuisance and let off on bail .